В Казахстане якобы создана специальная служба для возврата средств, похищенных лжеброкерами. Мошенники активно распространяют рекламу с такой новостью в соцсетях, пытаясь обмануть доверчивых граждан. Stopfake.kz объясняет, почему не стоит верить этому сообщению.

Обманщики используют уже известную схему, чтобы выманить деньги у казахстанцев. В рекламе есть несколько явных признаков подделки.

Первый: фальшивое утверждение, что служба создана по указу правительства. В тексте упоминаются такие организации, как киберпол и ОДКБ, что создает иллюзию официальности. Мошенники знают, что люди доверяют известным структурам и государственным учреждениям. Проверить это несложно: на сайте правительства Казахстана такой новости нет.

Второй: использование фото известного лица. В рекламе используется снимок генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, взятый из новостной статьи за март 2024 года. () Это фото не имеет отношения к фальшивой службе.

Третий: фишинговая ссылка. На сайте мошенников находится кнопка «Связаться с нами», ведущая на портал, зарегистрированный в доменной зоне .uno. Этот домен изначально был ориентирован на итало- и испаноговорящих пользователей, сейчас он открыт для всех желающих. За Казахстаном закреплена доменная зона .kz. Все государственные организации используют только это имя.

Важно! Не передавайте свои данные на неизвестных сайтах. Мошенники могут использовать вашу информацию в корыстных целях.

Подобные фейки уже запускались в Казнете. В прошлом году распространялось ложное сообщение от имени президента Казахстана, в котором обещали вернуть деньги пострадавшим от лжеброкеров.

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