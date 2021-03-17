USD 418.94
EUR 499.75
RUB 5.75
  1. Home
  2. Новости
  3. Казахстанцам предлагают бесплатную страховку и 70 тысяч долларов

Казахстанцам предлагают бесплатную страховку и 70 тысяч долларов

Vinkmag ad

Казахстанцам предлагают бесплатную медицинскую страховку на год и 70 000 долларов от Всемирного банка. Соответствующее сообщение появилось в казнете, передает zakon.kz.

В рассылаемом сообщении указано, что эту помощь можно получить в качестве «семейного гранта», учрежденного в рамках борьбы с безработицей во время пандемии COVID-19.

Данная информация — фейк.

На официальном сайте Всемирного банка информации о подобных проектах нет. Для борьбы с последствиями пандемии СOVID-19 банк действительно запустил ряд проектов по поддержке развивающихся стран. Но ни один из них не предусматривает безвозмездную финансовую помощь в размере 70 тысяч долларов физическим лицам, пишет Stopfake.kz.

В представительстве Всемирного банка в РК информацию о «семейной стипендии» опровергли.

Это утка. Подобной активности у нас нет.Координатор по связям с общественностью представительства Всемирного банка в Казахстане Шынар Джетписова

Отмечается, что эта рассылка — дело рук мошенников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Предприятие, вывозившее грязный снег на территорию водоохранной зоны реки Тобол, оштрафовано
Следующая новость

Собиралась развестись. 21-летнюю девушку убил муж, а тело спрятал