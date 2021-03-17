Казахстанцам предлагают бесплатную страховку и 70 тысяч долларов

Казахстанцам предлагают бесплатную медицинскую страховку на год и 70 000 долларов от Всемирного банка. Соответствующее сообщение появилось в казнете, передает zakon.kz.
В рассылаемом сообщении указано, что эту помощь можно получить в качестве «семейного гранта», учрежденного в рамках борьбы с безработицей во время пандемии COVID-19.
Данная информация — фейк.
На официальном сайте Всемирного банка информации о подобных проектах нет. Для борьбы с последствиями пандемии СOVID-19 банк действительно запустил ряд проектов по поддержке развивающихся стран. Но ни один из них не предусматривает безвозмездную финансовую помощь в размере 70 тысяч долларов физическим лицам, пишет Stopfake.kz.
В представительстве Всемирного банка в РК информацию о «семейной стипендии» опровергли.
Это утка. Подобной активности у нас нет.Координатор по связям с общественностью представительства Всемирного банка в Казахстане Шынар Джетписова
Отмечается, что эта рассылка — дело рук мошенников.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области