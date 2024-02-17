Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов

В Казнете активно рассылают фейковое объявление о компенсации от имени Министерства финансов. В рассылке говорится о компенсации от трех миллионов тенге, которую можно получить до 11 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Но для того, чтобы узнать сумму выплаты, пользователю нужно ввести свой ИИН.

Фальшивый сайт, подчеркивают специалисты Stopfake.kz, создали мошенники.

«Портал, где рассказывается о выплатах, имеет домен .com. Это не может быть официальной страницей казахстанского ведомства, так как все сайты государственных органов находятся в казахстанской доменной зоне – .kz», – уточнили аналитики.

Кроме того, и пресс-служба Министерства финансов РК подтвердила, что ведомство не имеет никакого отношения к поддельному сайту.

«Фишинговая ссылка ведет на веб-ресурс, созданный в мошеннических целях. Размещенная там информация о компенсациях не соответствует действительности».

В ведомстве казахстанцев убедительно просят быть предельно осторожными и не оставлять личные данные на сомнительных ресурсах.

«Стоит доверять только проверенной информации, которая размещается на официальном портале ведомства», отметили в пресс-службе Министерства финансов РК.

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