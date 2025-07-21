Министерство просвещения Казахстана не предоставило проект графика школьных каникул на предстоящий учебный год. Документ должны были опубликовать для обсуждения, однако на странице проекта никаких данных для рассмотрения нет, передает informburo.kz

В 2024 году проект приказа министра просвещения был размещён на портале «Открытые НПА» 4 июля и включал подробный график учебного процесса, каникул и экзаменов. Окончательный приказ с утверждёнными датами опубликовали 17 июля.

В этом году проект аналогичного документа появился на портале 11 июля, а общественное обсуждение продлится до 25 июля. Однако пользователи обратили внимание на то, что сам проект не содержит никаких дат, из-за чего его предмет фактически отсутствует.

«При отсутствии проекта публичное обсуждение не представляется возможным. Прошу привести в соответствие», – говорится в одном комментарии.

«Согласно закону, разработанные проекты подзаконных нормативных правовых актов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним размещаются для публичного обсуждения. Прошу привести в соответствие», – написал ещё один пользователь.

В комментариях Министерства просвещения поясняется, что формат размещения проектов подзаконных актов был изменён в связи с последними техническими доработками портала. Изменения, как утверждают в ведомстве, направлены на «оптимизацию процесса» публичного обсуждения.

«В частности, для удобства населения на портале будет размещаться основное содержание проекта НПА в форме, доступной для ознакомления. По законопроектам и консультативным документам регуляторной политики сохраняется прежний порядок», – говорится в сообщении.

11 июля Informburo.kz направил запрос в министерство, в котором редакция просила предоставить разработанный проект графика каникул. Однако и на официальное обращение ведомство не предоставило данные, которые должны быть в открытом доступе.

«Проект приказа «Об определении сроков начала и завершения 2025–2026 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования» находится на стадии публичного обсуждения на портале «Открытые данные». Публичное обсуждение продлится до 25 июля 2025 года», – говорится в ответе министерства на запрос журналиста.

Также в Минпросвете не смогли ответить, когда проведут линейки и классные часы для школьников по случаю начала учебного года – 1 или 2 сентября. Как известно, в связи с празднованием Дня Конституции и переносом выходного дня 1 сентября, понедельник, в Казахстане будет нерабочим днём.

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