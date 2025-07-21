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Казахстанцам предложили обсудить график будущих каникул школьников, не опубликовав ни одной даты

— Сегодня, 10:08
Изображение для новости: Казахстанцам предложили обсудить график будущих каникул школьников, не опубликовав ни одной даты

pixabay.com

Министерство просвещения Казахстана не предоставило проект графика школьных каникул на предстоящий учебный год. Документ должны были опубликовать для обсуждения, однако на странице проекта никаких данных для рассмотрения нет, передает informburo.kz

В 2024 году проект приказа министра просвещения был размещён на портале «Открытые НПА» 4 июля и включал подробный график учебного процесса, каникул и экзаменов. Окончательный приказ с утверждёнными датами опубликовали 17 июля.

В этом году проект аналогичного документа появился на портале 11 июля, а общественное обсуждение продлится до 25 июля. Однако пользователи обратили внимание на то, что сам проект не содержит никаких дат, из-за чего его предмет фактически отсутствует.

«При отсутствии проекта публичное обсуждение не представляется возможным. Прошу привести в соответствие», – говорится в одном комментарии.
«Согласно закону, разработанные проекты подзаконных нормативных правовых актов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним размещаются для публичного обсуждения. Прошу привести в соответствие», – написал ещё один пользователь.

В комментариях Министерства просвещения поясняется, что формат размещения проектов подзаконных актов был изменён в связи с последними техническими доработками портала. Изменения, как утверждают в ведомстве, направлены на «оптимизацию процесса» публичного обсуждения.

«В частности, для удобства населения на портале будет размещаться основное содержание проекта НПА в форме, доступной для ознакомления. По законопроектам и консультативным документам регуляторной политики сохраняется прежний порядок», – говорится в сообщении.

11 июля Informburo.kz направил запрос в министерство, в котором редакция просила предоставить разработанный проект графика каникул. Однако и на официальное обращение ведомство не предоставило данные, которые должны быть в открытом доступе.

«Проект приказа «Об определении сроков начала и завершения 2025–2026 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования» находится на стадии публичного обсуждения на портале «Открытые данные». Публичное обсуждение продлится до 25 июля 2025 года», – говорится в ответе министерства на запрос журналиста.

Также в Минпросвете не смогли ответить, когда проведут линейки и классные часы для школьников по случаю начала учебного года – 1 или 2 сентября. Как известно, в связи с празднованием Дня Конституции и переносом выходного дня 1 сентября, понедельник, в Казахстане будет нерабочим днём.



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