Казахстанцам предстоит 6-дневная рабочая неделя

30 августа в стране отмечается день Конституции, который в этом году выпадает на вторник.

Поэтому для рационального использования и распределения рабочего времени было решено произвести перенос выходного дня.

Таким образом, на этой неделе 6 дней, с понедельника по субботу включительно, будут рабочими, а затем последуют 3 подряд выходных дня — 28, 29 и 30 августа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.