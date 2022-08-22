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Казахстанцам предстоит 6-дневная рабочая неделя

Фото из открытых источников

30 августа в стране отмечается день Конституции, который в этом году выпадает на вторник.

Поэтому для рационального использования и распределения рабочего времени было решено произвести перенос выходного дня.

Таким образом, на этой неделе 6 дней, с понедельника по субботу включительно, будут рабочими, а затем последуют 3 подряд выходных дня — 28, 29 и 30 августа.

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