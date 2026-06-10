Казахстанцам придется снова копить на первоначальный взнос





Существенное повышение порогов минимальной достаточности фактически лишило многих казахстанцев возможности использовать пенсионные накопления для решения жилищного вопроса. Мы попросили экономиста Руслана Султанова рассказать, какие финансовые инструменты остаются доступными тем, кто не успел воспользоваться прежними условиями, передает digitalbusiness.kz

По словам эксперта, пенсионная система изначально не предназначалась для того, чтобы служить постоянным источником средств на первоначальный взнос по ипотеке.

«Пенсионная система изначально не создавалась как постоянный источник первоначального взноса по ипотеке. Для тех, кто не успел воспользоваться пенсионными излишками, остаются более классические инструменты: накопление первоначального взноса в БВУ, жилищные депозиты, ипотечные программы, а также покупка более доступного жилья или жилья в другом ценовом сегменте. Это не такой быстрый путь, но он больше соответствует нормальной логике покупки недвижимости через доход, накопления и кредитоспособность, а не через пенсионный счет», — отметил Руслан Султанов.

Пенсионные инструменты остаются, но не для покупки жилья

Экономист напомнил, что у вкладчиков по-прежнему сохраняются некоторые возможности распоряжения пенсионными накоплениями.

«При этом у граждан сохраняются другие возможности в рамках пенсионной системы: например, передача части накоплений в управление частным управляющим компаниям или оформление страхового аннуитета при выполнении необходимых условий. Но важно понимать, что эти инструменты не являются прямой заменой изъятий на жилье. Они скорее дают возможность по-другому управлять пенсионными накоплениями, но не превращают ЕНПФ в свободный счет для покупки недвижимости», — пояснил эксперт.

Придется вернуться к классической модели

По мнению Руслана Султанова, большинству граждан теперь придется вернуться к традиционной схеме приобретения жилья.

«Поэтому для большинства людей ответ, к сожалению, будет прагматичным: если пенсионные накопления теперь ниже порога, придется возвращаться к обычной модели, а именно копить первоначальный взнос, выбирать ипотечную программу и трезво оценивать свою долговую нагрузку», — констатировал экономист.

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