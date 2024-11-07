В Казахстане появилась рассылка об аресте недвижимого имущества граждан. На нее 6 ноября 2024 года отреагировали в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мессенджере WhatsApp и в других социальных сетях мошенники распространяют ложную информацию об аресте недвижимого имущества граждан.

«В случае, если вам пришло такое сообщение, вы можете пройти на Автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства (сайт АИС ОИП), ввести свой ИИН и проверить достоверность информации», – предупредили в Минюсте.

Также можно проверить список и контактные данные государственных и частных судебных исполнителей, пройдя по ссылке.

Министерство юстиции рекомендует доверять только информации из официальных источников и не предоставлять персональные данные неизвестным посторонним лицам и сомнительным интернет-ресурсам.

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