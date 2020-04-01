Казахстанцам продлили право застраховаться в системе ОСМС

До 1 июля продлено право незастрахованных казахстанцев получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования. Напомним, что до 1 апреля полное внедрение медстрахования находилось в “перевалочном этапе”, а медицинская помощь предоставлялась и незастрахованным гражданам в том числе, сообщает alau.kz

С 1-го января в Казахстане внедрена система обязательного медстрахования. До 1 апреля система находилась в “перевалочном этапе”, а медицинская помощь предоставлялась и незастрахованным гражданам в том числе. Согласно вчерашнему заявлению президента страны, полный переход на систему ОСМС перенесён на 1 июля. В Костанайской области, согласно официальным данным, застрахованными уже к 1 апреля должны были быть 870 тыс. человек. За примерно 700 тыс. человек с начала года отчисления в фонд медстрахования уже поступили.

«Если бы сегодня вступили бы в силу, то в рамках гарантированного объема медпомощи все получали были, но те, не те кто плановая госпитализация, услуги узких специалистов, вынуждены получать их платно порядка 146 тыс человек»,- говорит директор КФ «Фонд обязательного медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

Причем из этих 700 тыс. человек — за 430 тыс. человек исправно платит государство — это дети, пенсионеры, инвалиды, заключенные, военнослужащие, полицейские. Эти цифры не окончательные, отмечают чиновники. Обновленные данные должны прийти в самое ближайшее время, по ним будет точно ясно, кого не хватает в списках, а это индивидуальные предприниматели, которых числится в области больше 40 тысяч, плательщиков Единого совокупного платежа. Все еще окончательно нерешенным остается вопрос так называемых выпадающих работников, за которых взносы поступают нерегулярно.

«Это на сегодня у нас очень много сезонно-работающих, зимой они не работают, они относятся к условно-застрахованным. Люди понимаю, производят оплату или 2 тыс. заплатить и получить услугу диагностику за 29 тыс. тенге. Есть разница»,- сказала Сауле Аймухамбетова.

Но даже при этих нерешенных вопросах, фонд медстрахования за эти три месяца увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в фонд поступило 650 млн тенге, сейчас 1 млрд 300 млн тенге. Костанайские медорганизации получили из фонда порядка 2 млрд тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.