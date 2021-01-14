USD 419.15
EUR 510.9
RUB 5.68
  1. Home
  2. Новости
  3. Казахстанцам продлили срок оплаты налога на автотранспорт

Казахстанцам продлили срок оплаты налога на автотранспорт

Vinkmag ad

Казахстанцам продлили срок оплаты налога на автотранспорт. Ранее это нужно было сделать до 31 декабря. Теперь за 2020-ый год автовладельцы смогут заплатить налог до 1 апреля текущего года. При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель прошлого года, а это 2 651 тенге

Согласно внесенным изменениям в Кодекс «О налогах» срок уплаты налога на транспорт для физических до 1 апреля года. Это новшество введено в действие с 1 января 2021 года. При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, за который идет оплата, а это 2 651 тенге.

«То есть, если налог за транспорт был до 31 декабря текущего года, то теперь переносится до 1 апреля следующего года. Налог на транспорт уплачивается по месту жительства. Налогоплательщики исчисляя налог самостоятельно путем применения налоговых ставок»,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Мерей Алпысбаева.

И здесь возникают трудности, отмечают налоговики. Автовладельцам нужно знать — ставка налога ежегодно меняется. Она зависит от месячного расчетного показателя, вида и мощности двигателя транспортных средств. Рассчитать свой налог автовладелец может самостоятельно — в автоматическом режиме на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов, но в налоговой говорят, что граждане продолжают по старинке узнавать сумму, приходя в управление госдоходов. Кстати, время посещения нужно бронировать заранее.

«Зайдя на сайт Комитета государственных доходов, в разделе «Электронные сервисы» / «Калькулятор» предусмотрен сервис «Расчет налога на транспорт», через мобильное приложение e-salyk mobilel -«Калькулятор», рассчитаете калькулятор и рассчитываете налог на транспорт»,- сказала Мерей Алпысбаева.

Помимо этого на портале еGov.kz появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП. Для оплаты необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы» — «Платежи» — «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет» и заказать услугу, нажав на «Оплатить онлайн». После введения ИИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-salyk mobilel, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложения банков второго уровня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области появятся около 30 новых норм, улучшающих условия труда работникам образования