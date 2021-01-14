Казахстанцам продлили срок оплаты налога на автотранспорт. Ранее это нужно было сделать до 31 декабря. Теперь за 2020-ый год автовладельцы смогут заплатить налог до 1 апреля текущего года. При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель прошлого года, а это 2 651 тенге

Согласно внесенным изменениям в Кодекс «О налогах» срок уплаты налога на транспорт для физических до 1 апреля года. Это новшество введено в действие с 1 января 2021 года. При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, за который идет оплата, а это 2 651 тенге.



«То есть, если налог за транспорт был до 31 декабря текущего года, то теперь переносится до 1 апреля следующего года. Налог на транспорт уплачивается по месту жительства. Налогоплательщики исчисляя налог самостоятельно путем применения налоговых ставок»,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Мерей Алпысбаева.



И здесь возникают трудности, отмечают налоговики. Автовладельцам нужно знать — ставка налога ежегодно меняется. Она зависит от месячного расчетного показателя, вида и мощности двигателя транспортных средств. Рассчитать свой налог автовладелец может самостоятельно — в автоматическом режиме на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов, но в налоговой говорят, что граждане продолжают по старинке узнавать сумму, приходя в управление госдоходов. Кстати, время посещения нужно бронировать заранее.



«Зайдя на сайт Комитета государственных доходов, в разделе «Электронные сервисы» / «Калькулятор» предусмотрен сервис «Расчет налога на транспорт», через мобильное приложение e-salyk mobilel -«Калькулятор», рассчитаете калькулятор и рассчитываете налог на транспорт»,- сказала Мерей Алпысбаева.



Помимо этого на портале еGov.kz появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП. Для оплаты необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы» — «Платежи» — «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет» и заказать услугу, нажав на «Оплатить онлайн». После введения ИИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-salyk mobilel, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложения банков второго уровня.

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