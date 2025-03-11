По состоянию на 1 марта 2025 года государственными инспекторами труда на 19 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 1,2 тыс. работниками на сумму 328,9 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 995 нарушений трудовых прав. Об этом сообщает пресс-служба минтруда РК.

Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 579 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 69,5 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 900 работников. Им выплачено 135,8 млн тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 марта т.г. государственными инспекторами труда проведено 896 проверок, в ходе которых выявлено 995 нарушений, из них: в сфере труда – 904; по безопасности и охране труда – 85; занятости населения – 6.

В результате принятых мер защищены трудовые права 6,3 тыс. работников.

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