Чтобы повысить безопасность своего аккаунта WhatsApp, воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями.

— Ни в коем случае не делитесь своим кодом регистрации и PIN-кодом двухшаговой проверки с другими.

-Включите двухшаговую проверку и укажите свой адрес электронной почты на случай, если забудете PIN-код.

— Установите на телефоне сложный пароль для голосовой почты, чтобы никто не смог получить к ней доступ.

-Регулярно проверяйте связанные устройства. Перейдите в Настройки > Связанные устройства, чтобы просмотреть все устройства, связанные с вашим аккаунтом WhatsApp. Чтобы удалить связанное устройство, нажмите Выйти.

-Установите код устройства. Будьте осторожны, предоставляя кому-либо физический доступ к вашему телефону. Имея физический доступ к вашему телефону, человек может воспользоваться вашим аккаунтом WhatsApp без вашего разрешения.

-Вы можете добавить WhatsApp в свой Центр аккаунтов. Если вы считаете, что кто-то получил доступ к вашему аккаунту Facebook, Instagram или Meta в вашем Центре аккаунтов и воспользовался одним из этих аккаунтов для доступа к вашему аккаунту WhatsApp, обратитесь в службу поддержки затронутого аккаунта за помощью в восстановлении вашего аккаунта. Также вы можете удалить свой аккаунт WhatsApp из Центра аккаунтов на то время, пока все ваши аккаунты не будут надежно защищены.

— Мы также рекомендуем перейти в Настройки WhatsApp > Центр аккаунтов, чтобы проверить свои аккаунты. Если вы обнаружили в Центре аккаунтов подозрительный аккаунт, вы можете удалить его, выполнив инструкции из этой статьи Справочного центра Meta.

Мы рекомендуем поделиться этими советами с родственниками и друзьями, чтобы они тоже могли обезопасить свои аккаунты WhatsApp.

— Если вы получите электронное письмо для сброса PIN-кода двухшаговой проверки или кода регистрации, но вы его не запрашивали, не нажимайте на ссылку. Возможно, кто-то пытается получить доступ к вашему номеру телефона в WhatsApp.

— Если, открыв WhatsApp, вы видите сообщение «Ваш номер телефона зарегистрирован в WhatsApp на новом устройстве», следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить свой аккаунт. Узнайте подробнее о восстановлении аккаунта.

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