Казахстанцам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии





В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, какие шаги помогут гражданам сформировать более высокий размер пенсии в будущем, передает zakon.kz

Специалисты фонда отмечают, что с переходом к накопительной пенсионной системе размер будущих выплат всё больше зависит от объёма пенсионных накоплений самого человека. Поэтому важно не только делать обязательные взносы, но и активно управлять своими сбережениями.

Контролировать поступление взносов

Казахстанцам рекомендуют регулярно проверять, поступают ли пенсионные взносы в полном объёме и без задержек. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении, которые доступны круглосуточно.

Использовать возможности инвестиционного управления

Вкладчики могут передавать часть своих пенсионных накоплений в управление частным управляющим инвестиционным компаниям. Разрешается перевести до 50% обязательных пенсионных накоплений и до 100% добровольных взносов.

Выбор управляющей компании и инвестиционной стратегии доступен через личный кабинет ЕНПФ. При этом рекомендуется учитывать уровень риска, ожидаемую доходность и срок инвестирования.

Делать добровольные пенсионные взносы

Одним из способов увеличить пенсионные накопления являются добровольные пенсионные взносы. Перечислять их можно не только на собственный счёт, но и в пользу родственников, включая несовершеннолетних детей.

Счёт для добровольных взносов открывается автоматически после поступления первого платежа. Кроме того, работодатели могут включать такие взносы в социальный пакет сотрудников.

Для добровольных взносов предусмотрены налоговые льготы. Такие средства не считаются доходом работника и не облагаются индивидуальным подоходным налогом. Работодатель также может учитывать эти расходы при налогообложении.

Ещё одно преимущество — возможность получать выплаты из накоплений, сформированных за счёт добровольных взносов, уже с 50-летнего возраста, не дожидаясь выхода на пенсию.

Планировать будущую пенсию заранее

В ЕНПФ советуют использовать специальные сервисы для расчёта будущих выплат. На сайте и в мобильном приложении доступны пенсионный калькулятор и персональный пенсионный план, которые помогают оценить размер будущей пенсии и при необходимости скорректировать стратегию накоплений.

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