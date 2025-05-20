Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) защищает большинство самых востребованных и распространённых типов сбережений физических лиц в банках: все виды вкладов, в том числе сберегательные, срочные, несрочные, условные, до востребования, деньги на текущих счетах и на платежных карточках. Право на защиту предусмотрено для физических лиц казахстанским законодательством.

Однако некоторые финансовые продукты и банковские услуги, в том числе для физических лиц, не защищены Фондом.

Среди таких услуг – депозиты в исламских банках. Остальные казахстанские банки участвуют в системе обязательного гарантирования депозитов физических лиц.

Вне периметра защиты КФГД также металлические счета. Приобретая на неаллокированный счет серебро или золото, клиенты самостоятельно несут риски, связанные с оценкой надежности банка, в котором открыт металлический счет.

Что касается юридических лиц, их банковские вклады и деньги на счетах не защищены системой обязательного гарантирования депозитов. При этом, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы защищены Фондом на равных условиях со вкладчиками – физическими лицами.

Гарантия КФГД не покрывает также деньги и ценности клиентов банков, размещенные в банковских ячейках и сейфах. Имущество клиентов по банковским сейфовым услугам остается неприкосновенным, даже если банк лишен лицензии. В этом случае возврат обеспечит временная администрация.

Гарантия Казахстанского фонда гарантирования депозитов не распространяется также на банковские депозитные сертификаты. Несмотря на наличие слова «депозитный» в наименовании, этот инвестиционный инструмент является ценной бумагой, а не банковским вкладом. Банковские депозитные сертификаты не обращаются на бирже, имя держателя, как и номинальную стоимость, срок и ставку вознаграждения банк фиксирует в договоре с клиентом. Банки могут предлагать по депозитным сертификатам более высокую доходность, чем по вкладам на тот же срок. Однако согласно казахстанскому законодательству, депозитные сертификаты и ценные бумаги банков в целом не входят в периметр защиты системы обязательного гарантирования депозитов.

«В случае с банковским депозитным сертификатом действует то же правило, что и с инвестициями: не следует вкладывать все деньги в инвестиционные инструменты, даже ожидая высокую доходность. К тому же, может быть ограничено право держателя запросить его досрочное погашение, тогда деньги будут “заморожены” на весь срок договора. Поэтому, как минимум, для неприкосновенного запаса денег следует рассматривать защищенные и более “мобильные” депозиты», – комментируют эксперты КФГД.

Альтернативой для вкладчиков может быть сберегательный вклад: в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики Национального Банка, банки предлагают высокие ставки по таким депозитам. КФГД гарантирует до 20 миллионов тенге по сберегательным вкладам в тенге, включая вознаграждение.

В чем риски для вкладчиков при размещении денег в не гарантируемые КФГД банковские продукты? Приобретая серебро или золото на металлические счета, банковские депозитные сертификаты или размещая деньги в финансовые инструменты исламского банкинга, вкладчики самостоятельно несут риски, связанные с оценкой надежности банка. В частности, если банк лишен лицензии, согласно действующему законодательству, держатели металлических счетов или банковских депозитных сертификатов будут отнесены к «прочим» кредиторам 8-й очереди. Расчеты с кредиторами в ходе ликвидации банка проводятся только по итогам продажи активов банка и при условии их достаточности.

При этом, гарантия Казахстанского фонда гарантирования депозитов предполагает ускоренные расчеты с депозиторами – физическими лицами по гарантируемым депозитам в случае лишения банка лицензии. Напомним, КФГД начал выплату возмещения вкладчикам лишенных лицензий Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, AsiaCredit Bank в течение 6–8 рабочих дней с даты лишения банка лицензии, а максимальный срок начала выплат по закону составляет 35 рабочих дней.

Какие риски могут быть связаны даже с гарантируемыми КФГД депозитами?

Гарантия по депозитам:

предусмотрена казахстанским законодательством для всех депозиторов – физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей,

обеспечена деньгами специального резерва Фонда (1,2 триллиона тенге на 1 мая 2025),

однако ограничена по сумме.

Размещая деньги сверх максимального уровня гарантии, вкладчики также несут риски самостоятельно: если банк лишен лицензии, КФГД выплатит вкладчику максимальную гарантируемую сумму, а остаток депозита сверх гарантии будет отнесен к обязательствам ликвидируемого банка в 4-й очереди кредиторов. Эти обязательства примет ликвидационная комиссия, но погашение будет осуществляться при условии достаточности активов ликвидируемого банка и после полного удовлетворения обязательств перед кредиторами предыдущих очередей.

При наличии крупных сбережений, для повышения общей гарантируемой суммы следует рассмотреть размещение денег в разных банках.

Вклады и счета в каждом из банков – участников системы гарантирования депозитов защищены отдельно и на равных условиях:

до 20 миллионов тенге – по сберегательным вкладам в тенге,

до 10 миллионов тенге – по другим вкладам в тенге, а также банковским карточкам и счетам,

до 5 миллионов тенге – по любым вкладам, банковским карточкам и счетам в иностранной валюте.

Если депозитов в одном банке несколько, то совокупная гарантия КФГД составит 20 миллионов тенге при наличии сберегательного вклада, но с учетом лимитов по каждому виду и валюте.

Какие есть проверенные источники информации о гарантии по депозитам? В настоящее время депозиторы казахстанских банков в обязательном порядке получают информацию, гарантирован ли депозит и на какую максимальную сумму, непосредственно в момент открытия этого депозита. Информация о гарантии КФГД по данному виду вклада или счета и другие ключевые условия отображаются крупным шрифтом, в удобной табличной форме на первой странице договора, в заявлении или в отдельном документе, подписываемом клиентом. Это требование для банков к содержанию и оформлению договоров банковского вклада введено по инициативе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и КФГД c 7 августа 2024 года. Информацию о максимальной сумме гарантии важно учитывать также при дальнейшем пополнении депозита.

Кроме этого, депозиторы получают также отдельное уведомление общего характера о гарантии по депозитам и порядке выплаты гарантийного возмещения.

Банки обязаны ознакомить своих клиентов с ключевыми условиями, предоставить общее уведомление как при открытии депозитов в отделениях, так и онлайн.

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