Казахстанцам рассказали, куда обращаться в случае неоплаченных кредитов

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В Агентстве по регулированию финрынка сообщили, что с 1 октября 2021 года вступили в силу поправки. Согласно им, физлица-заемщики могут решить вопросы по реструктуризации своих кредитов или микрозаймов напрямую с кредиторами.
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Теперь банки и МФО обязаны уведомить клиента о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. Кредиторы должны проинформировать заемщика о необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки, а также рассказать о праве обратиться в банк или МФО и последствиях невыполнения своих обязательств, передает LS
«Должнику в свою очередь в течение 30 дней с даты наступления просрочки необходимо обратиться в кредитную организацию для реструктуризации займов с письменным заявлением. В нем необходимо указать, в связи с чем возникла просрочка, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам», – отметили в АРРФР.
После получения полного пакета документов кредитор рассматривает обращение. При этом учитываются такие факторы, как текущее финансовое и социальное положение заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств.
Ответ будет предоставлен в течение 15 дней. В нем кредитор может дать согласие на предложения клиента, внести свои коррективы по условиям или отказать с указанием причин.
В свою очередь условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором, могут быть в виде:
- снижения ставки вознаграждения;
- отсрочки платежа;
- изменения метода погашения;
- увеличения срока займа;
- уменьшения долговой нагрузки;
- самостоятельной реализации недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;
- представления отступного путем передачи залогового имущества кредитору;
- реализации недвижимого имущества с передачей обязательства покупателю.
Внесение данных корректив осуществляется в течение 15 дней со дня принятия.
Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором, то он вправе обратиться в АРРФР. Ему необходимо предоставить доказательства своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.
Агентство инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после этого предоставит оценку действий организации касательно всестороннего рассмотрения вопроса и принятого решения. В этот период фининститут не вправе начинать процедуры взыскания заложенного имущества должников, относящихся к социально уязвимым слоям населения.
«Отметим, что в настоящий момент АРРФР не рассматривает разработку и внедрение каких-либо программ рефинансирования и поддержки заемщиков, помимо действующих», – резюмировали в агентстве.
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