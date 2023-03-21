Казахстанцам рассказали о новой схеме мошенничества

Полицейские предупреждают казахстанцев о новой схеме интернет-мошенничества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

В основном данный трюк ориентирован на пожилых людей. Как и в случаях со «звонками из банков», в обмане задействовано сразу несколько «актеров».

Одной из жертв аферистов стала 67-летняя жительница Петропавловска. Сначала ей позвонила женщина, которая представилась юристом департамента юстиции, причем, пожаловавшись на плохую слышимость, предложила продолжить общение через WhatsApp.

Затем «юрист» спросила, выписывала ли пенсионерка лекарство от давления. Получив утвердительный ответ, она сообщила, что якобы разоблачена некая компания, которая поставляла аллергенный препарат, и всем, кто им пользовался, положена крупная компенсация.

Впоследствии потерпевшей звонили якобы «финансист» и «казначей». Они поэтапно убедили женщину, что для получения «компенсации» необходимо оплатить «страховку», «верификацию» и «транзакцию». Горожанка использовала свои личные накопления, заняла деньги у знакомых и последовательно перечислила преступникам 69.800 тенге, 190 тысяч и 270 тысяч тенге. Аферисты на этом не остановились — заявив, что сумма компенсации увеличилась, запросили еще 310 тысяч тенге.

«К счастью, подруга потерпевшей, у которой та хотела занять средства, была наслышана об уловках мошенников и уговорила ее обратиться в полицию. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество», осуществляются оперативно-разыскные мероприятия», — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

«Убедительно просим жителей области разъяснить пожилым родственникам опасность интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц. Если заходит речь о финансовых вопросах, обязательно перепроверяйте полученную информацию по официальным каналам. Звоните в организации, от имени которых с вами разговаривали, и уточняйте, действительно ли там работают такие сотрудники, проводятся ли акции, на которые ссылались звонившие лица», — заявил Жумалиев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.