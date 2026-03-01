Посольство Казахстана в Иране распространило официальное обращение к гражданам республики, сообщает Zakon.kz.

В дипмиссии разъяснили порядок возможного выезда из страны на фоне текущих ограничений.

Отмечается, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и временной приостановкой авиасообщения гражданам Казахстана рекомендуется обратиться в дипломатические представительства РК для проработки маршрутов выезда через сухопутные пункты пропуска на границах Иран – Азербайджан, Иран – Армения, Иран – Турция и Иран – Туркменистан.

