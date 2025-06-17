Парламентом страны уже принят закон, предусматривающий данные изменения. Сенаторами в ходе заседания палаты 29 мая 2025 года сразу в двух чтениях был спешно рассмотрен и одобрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», передает inbusiness.kz.

Следом, 11 июня, на своем заседании депутаты мажилиса согласились с изменениями сената по данному закону и направили документ на подпись президенту. После подписания главой государства и через 60 календарных дней после его первого официального опубликования, то есть уже в этом году, новый закон вступит в силу.

По словам депутатов, в данном законе не менее важные нормы по защите граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Банки и МФО должны будут предоставлять отсрочки по займам пострадавшим в результате ЧС и социально уязвимым слоям населения.

При этом некоторым гражданам могут и вовсе списать все долги. Речь идет о совершенствовании института банкротства физических лиц, введенного в стране в 2023 году. Интересно, что действующий президент США Дональд Трамп 6 раз признавал себя банкротом. По словам депутата мажилиса Уласбека Садибекова, в Казахстане все ширятся ряды тех, кто жаждет объявить себя банкротом.

«Все больше становится количество заявлений о банкротстве от казахстанцев, не справившихся с обслуживанием кредитов. По данным министерства финансов, в 2023-2024 годах более 118 тысяч граждан обратились с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства. Из них более 90 тысяч граждан получили отказ. Благодаря ранее принятому закону о снижении рисков при выдаче кредитов, инициированному депутатами, позже количество граждан, признанных банкротами, увеличилось в 2 раза! В 2023 году количество лиц, признанных банкротами, составило всего 7 тысяч. Теперь принят новый закон. Он еще больше упростит процедуру банкротства физических лиц», – сообщил мажилисмен.

По словам председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, новый закон упростит механизм банкротства, исключив прежние нормы, требующие обязательного урегулирования задолженности между должником и кредитором до подачи заявления о применении процедуры банкротства.

Так как зачастую финорганизации и другие кредиторы неохотно идут на урегулирование долгов, не желая списывать даже часть долга, из-за чего процедура банкротства затягивается на долгое время.

«В настоящее время в старом, пока действующем законе о банкротстве граждан предусмотрено данное требование. Вследствие чего граждане не могут получить статус банкрота. На наш взгляд, новые поправки очень правильные. Поэтому мы полностью поддержали исключение этой нормы из закона», – заявила главный банкир страны Абылкасымова.

В свою очередь комитет госдоходов минфина подвел промежуточные итоги института банкротства физических лиц и разъяснил нововведения, которые собираются внедрить.

В ведомстве отметили, что Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», действующий с 3 марта 2023 года, предоставляет гражданам три процедуры для урегулирования долговых обязательств: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Итоги применения двух первых процедур по стране следующие – согласно информации, признаны банкротами:

через органы государственных доходов – 28,4 тыс. граждан;

по решению суда – 196 граждан.

Общая сумма списанного долга граждан составила 147,1 млрд тенге.

Процедуру восстановления платежеспособности, которая предусматривает лишь возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода, применили 103 гражданина на сумму 9,5 млрд тенге, из них по 8 утверждены планы восстановления.

С момента введения закона наблюдается рост информированности населения: если за весь 2024 год подано 83 057 заявлений, то только за 5 месяцев 2025 года поступило 77 106 заявлений.

Ведомство напомнило, что в прошлом году процедуры банкротства были несколько упрощены. Новый закон, предусматривающий это, вступил в силу 20 августа 2024 года. Основные изменения таковы:

Процедура восстановления платежеспособности стала доступна даже при отсутствии просрочки и имущества, но при наличии стабильного дохода.

Внесудебное банкротство теперь применяется по обязательствам перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа. Соответственно, ни микрофинансовые организации, ни коллекторы, ни работодатель, если он давал заем, отныне не могут преследовать банкрота.

Упрощен порядок подачи заявления: исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга, а также прилагать документы. Поскольку, как известно, список банкротов публикуется публично, согласно новым поправкам, данные о них могут быть не раскрыты.

Уточнен порядок исчисления срока отсутствия погашения: платежи менее 1 МРП (в 2025 году – 3932 тенге) не считаются погашением, срок исчисляется с даты последнего платежа.

Как объясняют специалисты КГД, ключевые изменения в новом законе, принятом в 2025 году, выглядят следующим образом:

Исключение требования об урегулировании задолженности по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года (для кредитов и займов, оформленных после этой даты, требования сохранятся). Это изменение позволит многим гражданам, которые не могут найти кредитора, избежать необходимости урегулирования задолженности или направить предложение о проведении урегулирования.

Право должников прекратить процедуру внесудебного банкротства в любой момент без объяснения причин. Сейчас такого права нет, но практика показала, что оно необходимо некоторым гражданам.

Прекращение всех обязательств перед всеми кредиторами после завершения процедуры внесудебного банкротства. Даже те обязательства, которые не отражены в базах данных кредитного бюро, например займы от компании-работодателя и других, тоже будут списаны.

Благодаря чему, кредитная история банкрота будет чиста, как слеза младенца, а он сам станет незапятнанным, добропорядочным человеком.

Еще про одну уступку сообщает комитет госдоходов. По его сведениям, расширена возможность подачи заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства физлиц. С 10 июня 2025 года граждане Казахстана могут воспользоваться новой опцией – подачей заявления через банковское мобильное приложение. Пока данная функция доступна только в приложении одного банка (bcc.kz), в разделе «Госуслуги». Возможно, и другие банки подключатся к данному проекту.

Ранее процедура была доступна только при личном обращении в ЦОН или через портал eGov.kz. Заявлено, что использование сервиса бесплатно, комиссия за подачу заявления не взимается. Так что заявлений о банкротстве станет еще больше.

Может ли человек, объявивший себя банкротом один раз, снова и снова становиться банкротом в Казахстане, как Трамп? На этот вопрос ответила Балгын Кандылда, заместитель руководителя управления по работе с несостоятельными должниками КГД МФ РК.

«Да, повторное банкротство возможно! Но есть временные ограничения. После признания себя банкротом гражданин не может обратиться за процедурой банкротства в течение 7 лет. Например, если гражданин был признан банкротом в 2025 году, то повторно обратиться за процедурой банкротства он сможет примерно в 2032 году. Однако в промежутке между этими датами существуют ограничения на получение займов: в течение 5 лет гражданин не может получать кредиты и займы», – рассказала заместитель руководителя управления.

Таким образом, через 5 лет банкрот может снова начать «копить» много кредитов и долгов, а через два года снова стать банкротом и законодательно обязать всех кредиторов списать его задолженность. Следовательно, прежде чем давать кому-либо деньги в долг, стоит сначала проверить, был ли он признан банкротом.

Кроме того, парламент «для усиления защиты прав банкротов» с завидным постоянством вносит изменения в законодательство, касающееся института банкротства. При таких темпах неудивительно, если запрет «брать в долг в течение 5 лет» тоже отменят.

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