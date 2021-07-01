Казахстанцам разрешат оставить себе ошибочно начисленные соцвыплаты

Казахстанцы смогут не возвращать ошибочно начисленные выплаты от государства по новому Административно процедурно-процессуальному кодексу, сообщила вице-министр юстиции Наталья Пан, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, гражданин должен быть уверенным, что однажды принятое решение является законным, последовательным и не может быть отменено, если в этом нет вины гражданина.

Допустим, гражданину выплатили адресную социальную помощь. Позднее при проверке выяснилось, что уполномоченный орган по своей вине принял ошибочное решение. Ввиду принципа охраны права на доверие уполномоченный орган не может требовать возмещения потраченных средств от добросовестного гражданина, потому что в этом нет его вины, — сказала вице-министр юстиции.

Помимо этого, кодексом внедряется обязательное досудебное обжалование, за исключением отдельных категорий споров.

Это позволит сэкономить время и избежать судебных расходов. Дополнительным преимуществом досудебного обжалования будет возможность проверки решения не только на предмет законности, но и целесообразности, что предоставит большую правовую защиту интересам частных лиц, — пояснила Наталья Пан.

Ранее стало известно, что с введением нового кодекса казахстанцы смогут обжаловать в суде решения акиматов по ограничениям скоростного режима. Но и это не все.

К примеру, акимат отказал в предоставлении земельного участка. Человек не согласен и подает иск. Суд будет рассматривать этот спор по правилам нового кодекса. До 1 июля такие дела рассматривались в гражданском судопроизводстве, который говорит, что стороны равны. Но о каком равенстве можно говорить, если одни наделены властью, а у других ее нет. Ресурсы госоргана с аппаратом экспертов, юристов и возможностями простого человека несопоставимы, — подчеркнул председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин.

Он добавил, что теперь суд по делам административного производства не сможет оставить иск без рассмотрения, либо отказать в его принятии.

Человеку не нужно будет доказывать что он прав, это бремя ляжет на госорган. Если госорган не докажет законность и обоснованность своего решения, то он проиграет дело, — уточнил Мусин.

Также новый кодекс сможет дисциплинировать госорганы.

Бывает, что представитель госоргана просто не приходит в суд. Суд тем не менее может рассмотреть дело и вынести решение в пользу госоргана. Теперь, если не явился на процесс или не представил документы, с него суд может взыскать 20 МРП (58 340 тенге — прим.). Взыскание может применяться неоднократно до тех пор, пока требование суда не будет выполнено, — заключил глава судебной коллегии по административным делам ВС.

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