Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления земельные участки

На единовременные пенсионные выплаты теперь можно купить земельный участок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.

«Друзья, продолжаем информировать Вас об изменениях правил использования единовременных пенсионных выплат. К действующим целям использования ЕПВ добавилась новая цель. Теперь с помощью пенсионных излишков у Вас появится возможность купить земельный участок. Целевое назначение земельного участка должно быть – ИЖС или ЛПХ», — написал Акшанов.

Он подчеркнул, что нужно помнить, о том, что в течении 24 месяцев на этом участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения.

А именно: Акт ввода в эксплуатацию и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Отметим, сегодня у казахстанцев появилась возможность переводить свои единовременные пенсионные выплаты на свой депозит в «Отбасы банке» через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz.

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