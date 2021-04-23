Казахстанцам разрешили прилетать в Россию из третьих стран — МИД РК

Граждане Казахстана могут свободно и без дополнительных условий прилетать в Россию из всех государств, с которыми у РФ возобновлено регулярное авиасообщение, передает Tengritravel.kz со ссылкой на МИД РК.

Ранее прилетать в Россию возможно было лишь прямыми авиарейсами из Казахстана. А транзит через третьи страны был возможен только при наличии вида на жительство этих государств. Новый порядок изложен в распоряжении правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 № 963-р.

Таким образом, гражданам Казахстана можно летать с пересадками через Россию. На данный момент РФ осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение со следующими странами: Казахстан, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

При въезде в Россию иностранным гражданам требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

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