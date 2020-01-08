Казахстанцам рекомендовали не покупать билеты Bek Air

Министерство индустрии и инфраструктурного развития рекомендовало казахстанцам воздержаться от покупки билетов на рейсы Bek Air, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air», — говорится в сообщении.

Пострадавшая при крушении самолета Bek Air опубликовала заявление Напомним, авиакатастрофа с самолетом Bek Air, вылетевшим из Алматы в Нур-Султан, произошла рано утром 27 декабря.

Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.