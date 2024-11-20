Посольство Республики Казахстан в Украине опубликовало сообщение для казахстанцев, находящихся на территории Украины.

В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине, в целях безопасности, Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину.

«Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей. Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна»,- говорится в сообщении.

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