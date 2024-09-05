Казахстанцам рекомендовали покинуть Украину

Дипломаты рекомендуют казахстанцам покинуть территорию Украины. С заявлением выступили в посольстве РК, передаёт BaigeNews.kz.

«В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности, посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины. Для выезда граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями», — сообщили в диппредставительстве.

В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.

«Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей», — сказано в сообщении.

Контактный номер Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

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