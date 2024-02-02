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Казахстанцам рекомендуют не проводить банковские операции с помощью общественного Wi-Fi

Фотография для новости Казахстанцам рекомендуют не проводить банковские операции с помощью общественного Wi-Fi

pixabay.com

Рекомендации по сохранности денег граждан при совершении банковских операций предоставил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, сообщает informburo.kz

«Чтобы уберечь свои финансы от кражи, необходимо хранить в тайне следующую информацию: номер карты, имя и фамилию владельца, срок действия, ПИН-код, код аутентификации карты (расположен на оборотной стороне), а также одноразовый пароль, полученный по SMS для подтверждения платежа», – сказал Александр Терентьев.

По словам Терентьева, для получения необходимой информации мошенники могут использовать различные тактики, в том числе они нередко устанавливают на банкоматы считывающие устройства и видеокамеры. Кроме того, в качестве злоумышленников могут выступать люди, работающие в кафе или магазинах, которые, хоть и на несколько секунд, получают доступ к вашей карте.

Рекомендации по безопасному банковскому обслуживанию:

  • не совершайте банковские операции через общественный WI-FI;
  • подключите мобильный банк и SMS-уведомления;
  • если совершаете покупки через интернет, никому не сообщайте секретный код из SMS;
  • никогда не теряйте из виду вашу карту.

 

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