Казахстанцам рекомендуют не проводить банковские операции с помощью общественного Wi-Fi

pixabay.com
Рекомендации по сохранности денег граждан при совершении банковских операций предоставил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, сообщает informburo.kz
«Чтобы уберечь свои финансы от кражи, необходимо хранить в тайне следующую информацию: номер карты, имя и фамилию владельца, срок действия, ПИН-код, код аутентификации карты (расположен на оборотной стороне), а также одноразовый пароль, полученный по SMS для подтверждения платежа», – сказал Александр Терентьев.
По словам Терентьева, для получения необходимой информации мошенники могут использовать различные тактики, в том числе они нередко устанавливают на банкоматы считывающие устройства и видеокамеры. Кроме того, в качестве злоумышленников могут выступать люди, работающие в кафе или магазинах, которые, хоть и на несколько секунд, получают доступ к вашей карте.
Рекомендации по безопасному банковскому обслуживанию:
- не совершайте банковские операции через общественный WI-FI;
- подключите мобильный банк и SMS-уведомления;
- если совершаете покупки через интернет, никому не сообщайте секретный код из SMS;
- никогда не теряйте из виду вашу карту.