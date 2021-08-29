Казахстанцам рекомендуют отложить шопинг к школе на 4-5 сентября

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Стресс во время ажиотажа с приобретением школьных принадлежностей влияет на взрослых, детей, а также семейный бюджет. О том, как мудро распорядиться временем и деньгами перед началом учебного года, передает informburo.kz со ссылкой на сайт Fingramota.
- Прежде всего, надо составить чёткий план покупок. Не имея под рукой списка необходимых вещей, есть риск потратить деньги на что-то второстепенное.
- Заглянуть на полку с канцелярскими принадлежностями. Возможно, некоторые ручки, карандаши, обложки для тетрадей так и не понадобились в прошлом году.
- Делать выбор в пользу качества принадлежностей. Хорошая вещь прослужит дольше.
- Приобретать вещи по мере необходимости. Не стоит брать сразу два комплекта школьной формы на вырост. Доказательство тому – 2020 год, когда люди всего мира работали и учились дистанционно.
- Перенести шопинг на 4-5 сентября. В это время на рынках будет меньше народу, ажиотаж спадёт, начнутся распродажи школьных принадлежностей, рюкзаков, формы.
- Разделить закупку на несколько месяцев. Зимой цены на школьные принадлежности намного ниже, чем в сезон.
- Сохранять аккуратность, приобретая товары через интернет-магазины. Необходимо внимательно ознакомиться с условиями доставки, а также заказывать только через проверенные сайты и приложения.
- Объединиться с другими родителями и купить товары оптом. В мессенджерах и социальных сетях активно создаются чаты для совместной покупки школьных принадлежностей. Оптом – дешевле.
- Беречь физическое и эмоциональное состояние. Можно расстроиться из-за того, что не купил ту или иную вещь. Однако здоровье родителей ценнее любых принадлежностей. Любой ребёнок это подтвердит.
- Маски и санитайзеры лучше приобретать оптом. Так стоимость защитных средств выходит дешевле.
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