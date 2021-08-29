Казахстанцам рекомендуют отложить шопинг к школе на 4-5 сентября

Стресс во время ажиотажа с приобретением школьных принадлежностей влияет на взрослых, детей, а также семейный бюджет. О том, как мудро распорядиться временем и деньгами перед началом учебного года, передает informburo.kz со ссылкой на сайт Fingramota.

Прежде всего, надо составить чёткий план покупок. Не имея под рукой списка необходимых вещей, есть риск потратить деньги на что-то второстепенное. Заглянуть на полку с канцелярскими принадлежностями. Возможно, некоторые ручки, карандаши, обложки для тетрадей так и не понадобились в прошлом году. Делать выбор в пользу качества принадлежностей. Хорошая вещь прослужит дольше. Приобретать вещи по мере необходимости. Не стоит брать сразу два комплекта школьной формы на вырост. Доказательство тому – 2020 год, когда люди всего мира работали и учились дистанционно. Перенести шопинг на 4-5 сентября. В это время на рынках будет меньше народу, ажиотаж спадёт, начнутся распродажи школьных принадлежностей, рюкзаков, формы. Разделить закупку на несколько месяцев. Зимой цены на школьные принадлежности намного ниже, чем в сезон. Сохранять аккуратность, приобретая товары через интернет-магазины. Необходимо внимательно ознакомиться с условиями доставки, а также заказывать только через проверенные сайты и приложения. Объединиться с другими родителями и купить товары оптом. В мессенджерах и социальных сетях активно создаются чаты для совместной покупки школьных принадлежностей. Оптом – дешевле. Беречь физическое и эмоциональное состояние. Можно расстроиться из-за того, что не купил ту или иную вещь. Однако здоровье родителей ценнее любых принадлежностей. Любой ребёнок это подтвердит. Маски и санитайзеры лучше приобретать оптом. Так стоимость защитных средств выходит дешевле.

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