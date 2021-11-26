Казахстанцам рекомендуют погасить долги по налогам, чтобы избежать ареста счетов

В Комитете государственных доходов рекомендуют казахстанцам погасить долги по налогам во избежание увеличения долга за счет уплаты сбора частным судебным исполнителям и неудобств, связанных с принудительным взысканием задолженности, сообщает zakon.kz.

Cумма налоговой задолженности физических лиц по недвижимому имуществу за 10 месяцев составила 3,2 млрд тенге, в том числе:

по налогу на имущество – 2,9 млрд тенге (756 тысяч задолжников);

по земельному налогу – 0,3 млрд тенге (159 тысяч задолжников).

По данным КГД, наибольшее количество должников сконцентрировалось в городах Шымкент – 65 тысяч физических лиц с общей задолженностью 602,5 млн тенге, Алматы – 58 тысяч физических лиц с общей задолженностью 628,6 млн тенге и Нур-Султан – 38 тысяч физических лиц с общей задолженностью 438,1 млн тенге.

Срок уплаты налога на имущество за 2020 год истек 1 октября 2021 года, после чего налоговыми органами должникам были направлены уведомления о налоговой задолженности.

В случае неуплаты налоговой задолженности в размере более 1-кратного МРП (2917 тенге) по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности, налоговый орган выносит налоговый приказ.

С 18 ноября текущего года казахстанцам, не погасившим налоговую задолженность по налогу на имущество и земельному налогу, направлены соответствующие налоговые приказы о принудительном взыскании сумм задолженности.

В случае непогашения задолженности в течение 5 рабочих дней со дня вручения налогового приказа, соответствующий налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

Вместе с тем, частными судебными исполнителями дополнительно к сумме задолженности взыскивается с физических лиц до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах вызванных арестом счетов.

В связи с чем во избежание увеличения долга за счет уплаты сбора частным судебным исполнителям и неудобств, связанных с принудительным взысканием задолженности, рекомендуем гражданам погасить имеющуюся налоговую задолженность и в дальнейшем своевременно исполнять свои налоговые обязательства перед государством.

Комитет госдоходов

Проверить данные о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat→Электронные сервисы→Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам→Ввести ИИН.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.