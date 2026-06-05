Казахстанцам с большим первоначальным взносом хотят сделать ипотеку дешевле





Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком подготовило проект изменений в правила определения предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по займам и микрокредитам.

Одним из главных нововведений станет дифференцированный подход к установлению максимальной ставки по ипотечным жилищным займам. Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года.

От чего будет зависеть ставка

Размер предельной ставки предлагается привязать к коэффициенту Loan-to-Value (LTV), который показывает соотношение суммы кредита к стоимости приобретаемого жилья.

Этот показатель напрямую зависит от размера первоначального взноса. Чем больше собственных средств вкладывает заемщик при покупке жилья, тем ниже значение LTV и кредитные риски для банка.

Какие ставки предлагают установить

Согласно проекту, максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке составит:

до 20% — при значении LTV до 0,7 включительно;

до 25% — при значении LTV свыше 0,7.

Это означает, что граждане, которые внесут первоначальный взнос не менее 30% от стоимости жилья, смогут рассчитывать на более выгодные условия ипотечного кредитования.

Для чего меняют правила

Разработчики считают, что новый механизм будет стимулировать заемщиков накапливать более крупный первоначальный взнос, а также позволит более справедливо оценивать риски при выдаче ипотечных займов.

Кроме того, изменения направлены на повышение устойчивости банковского сектора и совершенствование регулирования ипотечного рынка.

До конца года ставки не изменятся

В Агентстве отметили, что до 1 января 2027 года предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам останется на действующем уровне — 25%.

Таким образом, новые условия начнут действовать только после вступления в силу предлагаемых изменений.

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