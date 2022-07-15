Казахстанцам с кредитами не выдадут новых займов: закон разъяснил финрегулятор

Представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка разъяснил поправки в законодательство, касающиеся выдачи кредитов, передает Tengrinews.kz.

12 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности». Среди прочих пунктов этого закона есть изменения касательно сроков предоставления финансовыми организациями кредитных историй своих клиентов. Как разъяснил представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, новые поправки устраняют лазейку для закредитованных клиентов финансовых организаций с низким доходом по получению новых займов.

По действующим сейчас законам, сумма совокупных платежей по всем кредитам не должна превышать коэффициент долговой нагрузки. Это значит, что платежи по кредитам не могут составлять больше 50 процентов от общей суммы доходов. К примеру, человек с зарплатой 200 тысяч тенге не может взять кредиты с общей суммой платежей выше 100 тысяч тенге. Если сумма доходов и без того небольшая, а кроме того, на попечении потенциального заемщика есть несовершеннолетние дети, то остаток от общей суммы платежей по кредитам не может быть меньше суммы прожиточного минимума (примерно 37 389 тенге) и по 0,5 (18 тысяч тенге) от прожиточного минимума на каждого ребенка.

«Раньше финансовые организации, банки и микрофинансовые организации должны были предоставлять информацию о кредите в Кредитное бюро в течение 15 дней. Таким образом, гражданин, который имеет недостаточный доход, мог, допустим, взять один заем в микрофинансовой организации или онлайн, и пока информация в Кредитном бюро не обновилась, ему также могли предоставить кредит в банке. В итоге общая сумма его кредитов превышала коэффициент долговой нагрузки, и с зарплатой, допустим, 200 тысяч можно было отдавать 150 тысяч тенге за кредиты. Все это усугубляло долговую нагрузку на таких граждан, а кроме того, за просрочки с них взымали штрафы и пени. Теперь по новому закону все финансовые организации, пусть даже ломбарды или онлайн-МФО, обязаны предоставлять информацию в течение одного рабочего дня, из-за чего заемщикам будет сложно взять несколько кредитов с платежами выше 50 процентов от дохода», — рассказал представитель управления внешних коммуникаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев.

По словам Акмаева, большинство банков и так достаточно оперативно предоставляли информацию о кредитных историях клиентов. Однако многие микрофинансовые структуры и ломбарды пренебрегали этим, из-за чего и создавалась ситуация, когда можно было набрать кредитов сверх меры. Сейчас все они должны будут в течение дня передать в Кредитное бюро базовую информацию о клиенте, который получил кредит, — его фамилию, имя, отчество, сумму займа, срок погашения и другое. С помощью единой базы данных при получении следующего займа в любой финансовой организации смогут сразу узнать, достиг ли клиент своего кредитного лимита, и в этом случае отказать ему.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам противодействия финансовым пирамидам и поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка, рынка ценных бумаг и банковской деятельности.

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