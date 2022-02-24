Казахстанцам с тенговыми депозитами выплатят премию

Совместное заявление Правительства и Национального Банка Республики Казахстан по Программе защиты тенговых вкладов. Об этом сказано на сайте премьер-министра.

На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Нацбанком РК совместно с Правительством РК будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.

К участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года.

Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты. Компенсация (премия) в размере 10% начисляется 1 человеку в каждом банке 1 раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тг (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тг) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы.

Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом. Обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы.

При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов. В ближайшее время будут приняты соответствующие акты Правительства и Национального Банка. Для участия в Программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад.