Казахстанцам скоро запретят садиться за руль иностранных авто «по страховке»

Статью 10 закона РК об обязательном страховании авто предлагается дополнить новым пунктом 5-2, где будет сказано:

«Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения». То есть в КАП МВД РК.

А находящимися в международном движении автомобилем теперь будет считаться, цитируем, «если он эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и:

принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан; не зарегистрировано в Республике Казахстан; временно ввезено в Республику Казахстан».

Соответствующие корректировки внесут в закон «О дорожном движении». Находиться в стране такой автомобиль сможет до года с перерывом перед новым ввозом не менее чем на 30 дней.

Иными словами, теперь, чтобы получить страховку, машина должна быть либо зарегистрирована в РК, либо принадлежать и управляться иностранцем. Казахстанцам оформлять полисы на авто с зарубежными госномерами законодательно запретят. Соответственно, невозможно будет такие машины продавать друг другу по страховке.

В сентябре Агентство по регулированию и развитию финансового рынка запретило продлевать страховые полисы для 100 тысяч иностранных автомобилей, находящихся в Казахстане. Машины из России, стоящие на учёте в РФ и управляемые казахстанцами, в чёрный список страховщиков не попали. Но, судя по проекту, вскоре и их страховать запретят. Подобные авто можно будет легализовать, уплатив 200 тысяч тенге, при условии, что они как минимум с левым рулём и некриминальные. А вот дальнейший ввоз иностранных машин с целью вождения в Казахстане и перепродажи станет невозможен.

Проект поправок в законы рассматривают сенаторы. После их отправят на подпись президенту.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.