Казахстанцам «сменили» сотового оператора

Привычные названия действующих в Казахстане сотовых операторов сменились на экранах смартфонов казахстанцев, сообщает Tengrinews.kz.

По всей видимости, компании решили проявить гражданскую солидарность в условиях введенного на территории республики режима ЧП из-за пандемии Covid-19, а также кризиса, который сотряс мировые сырьевые и финансовые рынки, и привел к значительному ослаблению тенге.

Теперь у абонентов ряда операторов название сети отображается, как # BizBirgemiz или BUD’ DOMA.

Ранее сообщалось, что режим ЧП введен в Казахстане с 8.00 16 марта. Спустя 3 дня в Алматы и Нур-Султане начал действовать режим карантина. С 0.00 22 марта въезд и выезд из городов полностью закрыли. Казахстанцев просят соблюдать предосторожности в условиях опасности заражения новым типом коронавирусной инфекции.

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