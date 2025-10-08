Казахстанцев предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с рассылкой фальшивых уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передаёт Zakon.kz.

По словам правоохранителей, злоумышленники рассылают письма и сообщения через электронную почту и мессенджеры, где указывают личные данные водителей, номера автомобилей и прикладывают ссылку для «оплаты штрафа». На самом деле это — фишинговая атака. Введя данные банковской карты, человек предоставляет мошенникам доступ к своему счёту. В некоторых случаях ссылки содержат вирусы, предназначенные для кражи персональных данных.

Начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев отметил, что аналогичные схемы уже выявлены в США и России, а теперь существует риск их распространения и в Казахстане.

Полиция напоминает: официальные уведомления о штрафах приходят только с короткого номера 1414 и никогда не содержат ссылок для оплаты. Проверить наличие штрафов можно на порталах egov.kz, qamqor.gov.kz или через мобильные приложения банков.

Если вы получили сомнительное сообщение не переходите по ссылке и не открывайте вложения, проверяйте информацию только на официальных ресурсах, в случае ввода данных срочно заблокируйте карту, обратитесь в банк и позвоните в полицию по номеру «102».

