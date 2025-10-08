Казахстанцев предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с рассылкой фальшивых уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передаёт Zakon.kz.
По словам правоохранителей, злоумышленники рассылают письма и сообщения через электронную почту и мессенджеры, где указывают личные данные водителей, номера автомобилей и прикладывают ссылку для «оплаты штрафа». На самом деле это — фишинговая атака. Введя данные банковской карты, человек предоставляет мошенникам доступ к своему счёту. В некоторых случаях ссылки содержат вирусы, предназначенные для кражи персональных данных.
Начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев отметил, что аналогичные схемы уже выявлены в США и России, а теперь существует риск их распространения и в Казахстане.
Полиция напоминает: официальные уведомления о штрафах приходят только с короткого номера 1414 и никогда не содержат ссылок для оплаты. Проверить наличие штрафов можно на порталах egov.kz, qamqor.gov.kz или через мобильные приложения банков.
Если вы получили сомнительное сообщение не переходите по ссылке и не открывайте вложения, проверяйте информацию только на официальных ресурсах, в случае ввода данных срочно заблокируйте карту, обратитесь в банк и позвоните в полицию по номеру «102».
Заработал пять млн. Помощник мошенников задержан костанайской полицией
Психанули? Автоматы-хватайки начали разбивать в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.