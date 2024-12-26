В Казахстане в рамках пересмотра концепции по отмене 4-го этапа всеобщего декларирования планируется освободить с 1 января 2025 года от подачи декларации об активах и обязательствах большинство граждан. Это порядка 8 млн. граждан. И в настоящее время ведется работа по доработке налогового законодательства.

Вместе с тем, для отдельных категорий физических лиц сохранится обязательное декларирование, кроме того сохранится право добровольного декларирования.

Учитывая, что во «входной» декларации отражаются активы и имущество по состоянию на 31 декабря 2024 года, для достоверного представления декларации рекомендуется провести следующие действия:

нотариально заверить договора займов;

наличные денежные средства свыше 10 000 МРП разместить на банковских счетах либо других финансовых инструментах;

имущество стоимостью свыше 1000 МРП (культурные ценности, драгоценности, антиквариат, биологические активы и др.) оценить у независимого оценщика (отражается по желанию).

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