Казахстанцам станет сложнее получить водительские права: приняты поправки

Мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права, передает NUR.KZ со ссылкой на нижнюю палату.

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса, после принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение 7 лет.

«Сейчас они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет», — пояснили в мажилисе.

Еще одна поправка касается прохождения техосмотра авто — теперь порядок организаций, которые проводят техосмотр, меняется с уведомительного на разрешительный.

«Теперь при начале деятельности им необходимо будет предоставить пакет документов и иметь соответствующую материально-техническую базу. Требования к самой процедуре техосмотра и контроль за ней также усиливаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения вносятся для исключения формального проведения техосмотра. Помимо этого, теперь казахстанцам нужно обязательно проходить обучение в автошколах перед получением прав — раньше будущие водители могли готовиться самостоятельно, нужно было лишь сдать экзамен на получение водительских прав.

«Инструкторы по вождению в момент обучения и сдачи экзамена приравниваются к водителям автотранспортных средств. А обучение в городских условиях должно проводиться по согласованным маршрутам и в присутствии мастера обучения вождению (инструктора)», — добавили в мажилисе.

Сегодня также сообщалось, что в Казахстане планируется ввести среднюю скорость движения, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом. Помимо этого, мажилис принял поправки, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Теперь для управления мопедом казахстанцам нужно будет получить водительское удостоверение категории А1.

Напомним также, что с 6 мая в Казахстане вступили в силу новые правила дорожного движения. Мы подробно рассказывали, что именно поменяется для водителей и пешеходов. Помимо прочего, поправках говорится о новых знаках и табличках. Так, например, в силу вступил опознавательный знак «Электромобиль», а также дорожные знаки «Движение на электрических самокатах запрещено», «Диагональный пешеходный переход». О нововведениях уже высказались эксперты. Они выразили мнение, что полицейским, хотя бы поначалу, не стоит строго наказывать водителей за нарушения новых правил.

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