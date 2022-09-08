Казахстанцам стоит готовиться к мощному росту цен на ГСМ, заявил эксперт

Экономисты недовольны решением правительства сдерживать цены на горюче-смазочные материалы до конца года, передает nur.kz

По словам экспертов, это чревато мощным скачком цен на топливо, передает сайт телеканала КТК.

Хотя в Минэнерго и «КазМунайГазе» упорно отрицают дефицит дизельного топлива в стране, тем не менее накануне министр Акчулаков заявил, что Казахстан закупит дополнительные 100 тыс. тонн дизтоплива у России. При этом, по словам министра, поставки эти были запланированы заранее. В правительстве заверили, что цены на ГСМ в стране не будут меняться до конца года. Автолюбители и аграрии будут покупать топливо по старым ценами и недавно введенному дифференцированному тарифу. Но экономисты таким мерам не особо рады. Они говорят, что при искусственном сдерживании страна получит мощный рост цен на ГСМ уже в ближайшее время. Казахстанцам стоит уже готовиться морально и, главное, материально.

«Цена должна вырасти. Все равно цена за дизтопливо вырастет. Мы никуда не денемся. В начале года мы прогнозировали, что цена будет 450-500 тенге. Это более-менее (адекватная — прим.ред.) цена, которая балансирует с другими странами и не позволит вывозить топливо», — поделился своим мнением экономист Бекнур Кисиков. Чтобы избежать дефицита в сезон, власти приняли и другое решение – перенести плановый ремонт двух отечественных НПЗ на конец года и на начало следующего. На этот раз на ремонт встанут атырауский и шымкентский заводы.

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