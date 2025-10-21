Казахстанцам в апреле начислят дополнительную пенсионную «надбавку»

Инфляция в Казахстане по итогам марта 2026 года замедлилась до 11% в годовом выражении против 12,2% в январе, сообщает Бюро национальной статистики. На 1 марта пенсионные активы под управлением Национального банка достигли 25,87 трлн тенге. Эксперты отмечают, что снижение инфляции может положительно сказаться на доходности накоплений в ЕНПФ, сообщает inbusiness.kz

По словам финансиста Qazaq Expert Club Саиды Тлеуленовой, замедление инфляции напрямую влияет на рост доходности пенсионных активов и запускает эффект их переоценки, который вкладчики могут ощутить уже в апреле.

Прежде всего, снижается давление на процентные ставки. Это открывает возможности для более мягкой денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, ведёт к росту цен на облигации — ключевой части портфеля ЕНПФ. В результате увеличивается стоимость уже приобретённых бумаг.

Ранее, по данным фонда, в 2025 году отрицательная переоценка финансовых инструментов составила 500,7 млрд тенге по тенговым активам и 166,1 млрд тенге по валютным. При снижении инфляции возможен обратный эффект — рост стоимости активов на сопоставимые суммы.

Также улучшается реальная доходность накоплений. При инфляции на уровне 12% даже доходность 10–12% практически нивелируется, тогда как при более низких темпах роста цен начинает приносить вкладчикам реальную прибыль.

В то же время укрепление тенге или снижение его волатильности может временно снижать доходность валютной части портфеля, доля которой составляет около 30–35%.

Эксперты подчёркивают, что замедление инфляции не только снижает обесценивание накоплений, но и способствует росту рыночной стоимости активов за счёт их переоценки. Дополнительную поддержку оказывает рост мировых цен на золото, который увеличивает валютные поступления и частично стабилизирует тенге.

