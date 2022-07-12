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Казахстанцам в России ускорят получение паспорта

factum.kz

Для казахстанцев, находящихся в России, сократили срок изготовление паспортов до 30 дней. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, с 10 июля 2022 года на территории России стартовал пилотный проект по переводу в электронный формат государственной услуги «Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей».

«Данный проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратиться в консульские учреждения Казахстана в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Астрахани и оформить паспорт за 30 дней вместо 80 дней», — сообщила пресс-служба МИД РК

В министерстве уточнили, что в настоящее время система электронного документирования функционирует в загранучреждениях Казахстана в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (Сеул), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), России (Москва), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистане (Ташкент), Японии (Токио) и Турции (Анкара, Стамбул, Анталья).

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