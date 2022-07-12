Казахстанцам в России ускорят получение паспорта

factum.kz
Для казахстанцев, находящихся в России, сократили срок изготовление паспортов до 30 дней. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает zakon.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
По данным ведомства, с 10 июля 2022 года на территории России стартовал пилотный проект по переводу в электронный формат государственной услуги «Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей».
«Данный проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратиться в консульские учреждения Казахстана в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Астрахани и оформить паспорт за 30 дней вместо 80 дней», — сообщила пресс-служба МИД РК
В министерстве уточнили, что в настоящее время система электронного документирования функционирует в загранучреждениях Казахстана в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (Сеул), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), России (Москва), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистане (Ташкент), Японии (Токио) и Турции (Анкара, Стамбул, Анталья).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: