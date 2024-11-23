В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан, субъект естественной монополии (СЕМ) обязан производить перерасчёт стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учётом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя — путём снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией, передает Finprom.kz

Таким образом, за прошедший отопительный период 2023/2024 годов СЕМ, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, произвели перерасчёт платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учёта, на общую сумму 768,2 млн тг с учётом НДС.

Наибольшая сумма возврата зафиксирована в ВКО: сразу 354,5 млн тг. Далее идут Алматы (95,4 млн тг) и Мангистауская область (60,9 млн тг). Значительные суммы возврата также приходятся на Кызылординскую (38,6 млн тг), Актюбинскую (37,7 млн тг) Акмолинскую (33,5 млн тг) и Костанайскую (32 млн тг) области.

Важно отметить: установка приборов учёта тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потреблённый объём тепловой энергии, при этом исключая возможную переплату в отопительный сезон.

На сегодняшний день уровень оборудования многоквартирных жилых домов приборами учёта в стране составляет около 75%.

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