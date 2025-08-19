Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета

тепловой энергии.

Эта работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге. Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой — в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.

Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям в Костанайской области — 106,9 млн тенге.

Автогаз в Казахстане может подорожать? Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос ценообразования на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в условиях роста транспортных...

Контроль над переводами. Кого в Казахстане начнут проверять этой осенью С сентября в Казахстане начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов. В Комитете госдоходов пояснили,...

Казахстанец подал в суд из-за маленькой пенсии В 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту....