USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Казахстанцам вернут порядка 1,6 млрд тенге за отопление

— Сегодня, 10:42
Изображение для новости: Казахстанцам вернут порядка 1,6 млрд тенге за отопление

pixabay.com

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета
тепловой энергии.

Эта работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге. Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой — в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.

Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям в Костанайской области — 106,9 млн тенге.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.