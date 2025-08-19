Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета
тепловой энергии.
Эта работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.
По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге. Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой — в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.
Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям в Костанайской области — 106,9 млн тенге.
