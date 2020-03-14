Казахстанцам въезжать в Россию и Кыргызстан можно теперь только с паспортом

Введены временные ограничения при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызстанской государственной границы по внутренним документам в связи с распространением коронавируса COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МИД Казахстана.

Правительство Казахстана приняло решение о временном ограничении использования внутренних документов для казахстанцев (удостоверение личности, свидетельство о рождении), России (паспорт гражданина РФ), Кыргызстана (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлено три случая заболевания коронавирусом. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Клинические симптомы заболевания у лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию отсутствуют.

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