Казахстанцам въезжать в Россию и Кыргызстан можно теперь только с паспортом

www.pravda.com.ua
Введены временные ограничения при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызстанской государственной границы по внутренним документам в связи с распространением коронавируса COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МИД Казахстана.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлено три случая заболевания коронавирусом. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Клинические симптомы заболевания у лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию отсутствуют.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.