Казахстанцам запретили проводить лотереи в Instagram

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам лотерей и лотерейной деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулова заявляла, что казахстанцам запретят проводить лотереи в соцсетях без специального договора.

«В проекте закона о лотерее и лотерейной деятельности любые игры, которые проводятся без оператора лотереи, без договора по проведению лотереи с оператором лотереи, считаются незаконными и не считаются лотереей», — говорила министр, отвечая на вопрос, запретят ли казахстанцам проводить лотереи в Instagram.

При этом уточнялось, что блогеры в Instagram и других соцсетях нередко проводят конкурсы и розыгрыши. Тогда министр отмечала, что «по закону нельзя называть это лотереей. Реклама тех мероприятий, которые будут называться лотереей, но не являются таковыми, будет преследоваться и наказываться. Розыгрыши не должны называться лотереями. Это совсем другое понятие».

Также планировался запрет на использование слова «лотерея» лицами, не являющимися оператором лотереи.

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