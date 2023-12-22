Правила и требования въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации на территории РК утвердили постановлением правительства, сообщает kolesa.kz

Документ вступил в силу 9 декабря и следом был немного подкорректирован.

Что в итоге

Теперь эксплуатация на территории Казахстана автомобилей, зарегистрированных в другом государстве, возможна лишь для участия их в международном движении. И передвигаться по нашей стране в таком режиме могут только иностранцы или лица без гражданства, не имеющие вида на жительство в РК.

Гражданам Казахстана, равно как и иностранцам, постоянно проживающим в РК, управлять машинами разрешено с регистрацией и учётом в Казахстане с выдачей соответствующих документов и госномеров.

Казахстанцам запретили управлять авто с иностранным учётом отдельными правилами

Сколько и как можно ездить иностранному авто по Казахстану

Автомобиль, участвующий в международном движении, может находиться на территории Казахстана до одного года с момента пересечения государственной границы. По истечении этого срока машина подлежит вывозу за пределы РК не менее чем на 30 календарных дней.

Допуск авто, находящихся в международном движении, к участию в дорожном движении на территории РК осуществляется при наличии следующих документов:

свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, прицепа (техпаспорта);

государственного регистрационного номерного знака;

отличительного знака государства;

опознавательного знака автотранспортного средства;

диагностической карты технического осмотра и сведений в базе ЕИСТО;

договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца.

В первоначальном варианте новых правил у машин, ввозимых в Казахстан из стран ЕАЭС, требовались проверять ещё и сведения из системы электронных паспортов (ЭПТС). Но в постановление практически сразу внесли изменения и данную норму исключили, так как казахстанская система ЭПТС до сих пор не интегрирована с базами других государств Евразийского экономического союза.

Из списка условий видно, что ездить по Казахстану авто, находящиеся в международном движении, могут после прохождения техосмотра на территории РК (техосмотр не нужен машинам в возрасте до 7 лет) и оформления местной страховки.

Тут стоит уточнить, что в законе РК «О дорожном движении» говорится: машины и прицепы, участвующие в международном движении, могут передвигаться по нашим дорогам без техосмотра не более 90 дней с момента въезда. Таким образом, если их владельцы намерены оставить авто в стране на более долгий срок, до одного года, у них есть почти три месяца, чтобы доставить машину на ТО и получить диагностическую карту.

Казахстанцам запретили управлять авто с иностранным учётом отдельными правилами

Кто и где будет проверять документы

Проверку документов у въезжающих иностранных автомобилей доверят пограничникам. Они же станут вносить сведения о машинах, прибывающих в РК, в свою информационную систему, интегрированную с базой данных МВД. По этой базе, кстати, транспорт сразу же будут автоматически проверять на предмет нахождения в международном розыске или розыске в Казахстане. Криминальные авто военные станут задерживать и передавать полицейским.

Что нужно для ввоза иностранных авто казахстанцами

Гражданам нашего государства ввозить машины из других стран разрешено только для их последующей постановки на учёт в Казахстане. На границе необходимо будет предъявлять:

свидетельство о государственной регистрации автомобиля (техпаспорт);

договор на оказание услуг по перевозке авто на территории РК, содержащий сведения о собственнике, идентификационные признаки машины, сведения о месте доставки и условиях приёмки

такого транспортного средства (в случае ввоза авто с использованием услуг по перевозке);

сведения из системы электронных паспортов транспортных средств (временно, как мы писали, не нужны).

Остальные документы (договор купли-продажи и т. д.) понадобятся лишь при регистрации в спецЦОНе.

Как будут поступать полицейские с нашими гражданами, которые ввезли иностранные машины в РК после 1 сентября 2022 года, станут ли отлавливать такие авто и выдворять из страны, а их владельцев штрафовать или лишать прав, пока не известно.

Казахстанцам запретили управлять авто с иностранным учётом отдельными правилами

Не совсем понятно, и как быть теперь каршеринговым компаниям, машины которых предоставляют услуги по Казахстану на российских госномерах и сдаются в аренду нашим гражданам, а также совместным предприятиям, у которых грузовые авто с иностранным учётом, а управляют ими казахстанские сотрудники. С введением новых правил управлять такими авто нашим соотечественникам теоретически также запрещено. В Комитете адмполиции редакции Kolesa.kz пообещали дать разъяснения по этому поводу в самое ближайшее время.

Дополнено 20.12.2023 в 12:20:

Как рассказали редакции Kolesa.kz в Комитете адмполиции МВД РК, отработки по выявлению автомобилей с иностранной регистрацией, управляемых казахстанцами, начнутся с первых чисел 2024 года. До этого срока у граждан есть время завершить процедуру легализации своих машин, а у тех, кто заявку на легализацию не подавал, — зарегистрировать транспорт в должном порядке: с уплатой таможенных пошлин, утильсбора, «первички».

По словам полицейских, меры будут предприняты и в отношении каршеринговых компаний, сдающих в аренду в Казахстане машины, зарегистрированные в иных государствах.

Автор: Алексей Старков

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.