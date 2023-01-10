Казахстанцам запретят cтраховать иностранные машины

Соответственно, и ездить по страховке на автомобилях из других стран казахстанцы в дальнейшем больше не смогут.

Страховые полисы, оформленные до 12 января 2023 года, будут действительны до окончания срока, передает сайт kolesa.kz

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства» был одобрен президентом и вступит в силу 12 января 2023 года. В числе прочего в нём прописаны поправки в законы об обязательном страховании ГПО автовладельцев и «О дорожном движении».

С 12 января статья 10 закона о страховании будет дополнена новым пунктом 5-2, который гласит:

«Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения». То есть в КАП МВД РК.

И тут же 12 января вступают в силу поправки в закон «О дорожном движении», согласно которым находящимися в международном движении будет считаться автомобиль, цитируем, «если он эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и:

принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан;

не зарегистрировано в Республике Казахстан;

временно ввезено в Республику Казахстан».



Находиться в стране такой автомобиль сможет до года с перерывом перед следующим ввозом не менее чем на 30 дней.

Таким образом, с 12 января 2023 года, чтобы получить страховой полис, машина должна либо стоять на казахстанском учёте, либо принадлежать и управляться нерезидентом-иностранцем без вида на жительство. Гражданам Казахстана страховать авто с зарубежным учётом законом будет запрещено. Невозможно будет такие машины и продавать друг другу по страховке.

Авто на транзитных госномерах при этом продолжат всё так же страховать на 10 дней.

Напомним, что эти же поправки в закон «О дорожном движении» разрешают легализовывать праворульные иностранные автомобили. Но сама легализация запустится позднее после исправления ошибок и дополнения в необходимой документации.

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