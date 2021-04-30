Казахстанцев будут прививать еще одной зарубежной вакциной

Казахстанцам предоставят возможность пройти вакцинацию от «ковида» новым препаратом. Им станет китайская вакцина, произведенная в Объединенных Арабских Эмиратах. Планируется, что в регионы должны поступить 750 тысяч доз зарубежного препарата, передает alau.kz

Число вакцин против коронавируса, которые становятся доступны для казахстанцев, постепенно растет. Привиться уже можно как российской вакциной «Спутник V», в том числе карагандинского производства, так и отечественным препаратом «QazVac». Но с сегодняшнего дня к этому списку присоединится еще одна зарубежная разработка. Это китайская вакцина компании «Sinopharm», которую произвели в Объединенных Арабских Эмиратах. Правда закупался этот препарат для сотрудников фонда «Самрук-Қазына» и членов их семей. Собственно эта организация и участвовала в финансировании закупа вакцины. Поставка будет содержать в себе 1 миллион доз, а потому министерство здравоохранения намерено большую их часть распределить не только среди сотрудников фонда, но и остальных жителей страны.

«Она будет направлена во все регионы Казахстана. Помимо фонда «Самрук-Қазына» ключевая партия будет направлена для населения страны – это порядка 750 тысяч доз, которые будут направлены равномерно в регионы. И у нашего населения появится еще одна дополнительная возможность выбора вакцины»,- рассказал на отчетной встрече перед населением министр здравоохранения Алексей Цой.

Расширение числа вакцин, применяемых в Казахстане, влечет за собой и другие последствия помимо выбора препарата прививаемыми. Совсем скоро массовым явлением станут электронные паспорта вакцинации. Их оформляют после получения двух компонентов препарата от «ковида». Эти паспорта хотят применять для построения прогнозов заболеваемости и планирования объемов вакцинации в будущем. А кроме того электронному документу хотят найти применение в некоторых сферах обычной жизни казахстанцев.

«В настоящее время для интеграции паспорта вакцинации рассматривается вопрос о сотрудничестве с международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА. Интеграция паспорта вакцинации с приложением «Ашық» будет осуществлена с 1 июля 2021 года»,- прокомментировал Алексей Цой.

Как именно отразится совмещение проекта «Ашық» и применение данных электронного паспорта, пока не сообщается. Но о том, чтобы вводить какие-либо ограничения на передвижение по территории страны без прививки министр здравоохранения высказался отрицательно. Таких мер не планируется. Зато в планах введение тепловых карт.

«Это система анализа активности города в период пандемии на базе телекоммуникационных данных. Тепловые карты позволяют определять места концентрации активности и скоплений жителей, места концентрации звонков в экстренные службы и областные миграционные потоки»,- пояснил министр здравоохранения.

Тепловые карты составят на основе данных операторов мобильной связи. Это поможет определить места массового скопления людей на электронной карте города. Пока данный проект тестируется в пилотном режиме лишь в одном городе Казахстана — в Алматы. О сроках расширения этого проекта пока не сообщается.

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