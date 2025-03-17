Теперь срок привлечения к административной ответственности физических и юридических лица за совершение административных правонарушений в сферах защиты персональных данных и электронной цифровой подписи увеличен с двух месяцев до одного года со дня совершения. Новые нормы вступили в силу 13 марта 2025 года, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

Кроме того, за нарушение законодательства о персональных данных и их защите, выраженное в незаконном сборе, обработке персональных данных и несоблюдении мер по их защите, размер административных штрафов по статье 79 КоАП РК будет увеличен до трех раз. Ранее штрафы варьировались от 10 до 1000 МРП в зависимости от состава правонарушения и категории субъекта предпринимательства. Теперь они составят от 30 до 2000 МРП.

Помимо этого, вступят в силу новый вид административного правонарушения за нарушение законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи по статье 640 КоАП РК. Так, будет предусмотрена административная ответственность за использование ЭЦП другим лицом.

Ранее административная ответственность предусматривалась только за незаконную передачу ключа ЭЦП третьим лицам и непринятие владельцем регистрационного свидетельства мер для его защиты. После вступления в силу поправок к ответственности будут привлекаться как лицо, передавшее ЭЦП, так и лицо, использовавшее его.

Принятые меры направлены на усиление защиты персональных данных граждан, обеспечение безопасности использования электронной цифровой подписи и повышение ответственности за нарушения в сфере информатизации.

Принятые меры направлены на усиление защиты персональных данных граждан, обеспечение безопасности использования электронной цифровой подписи и снижение количества мошеннических действий связанных с ЭЦП, также повышение ответственности за нарушения в сфере информатизации.

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