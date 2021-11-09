Казахстанцев будут штрафовать за нарушения в системе теплоэнергетики

Министерство энергетики подготовило проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, проект закона направлен на реализацию принципа неотвратимости наказания за нарушение законодательства о теплоэнергетике.

В частности, появится статья, предусматривающая ответственность за не достижение установленного класса энергоэффективности здания через пять лет после введения его в эксплуатацию, за исключением случаев, когда завышенное энергопотребление осуществляется по вине потребителей. За это нарушение предусматривается штраф на застройщика здания.

Кроме того, планируется наказывать за неисполнение мероприятий по снижению потерь тепловой энергии при ее потреблении.

Речь идет о тепломодернизации многоквартирных жилых домов, когда такие мероприятия, график и сроки определены в установленном порядке решением объединения собственников имущества, простого товарищества или кооператива собственников квартир.

В случае нарушения установленных норм предусматривается штраф на первого руководителя объединения собственников имущества или, соответственно, первого руководителя простого товарищества или кооператива собственников квартир.

Также появятся статьи, предусматривающие ответственность за:

неисполнение в установленные сроки мероприятий, определенных по итогам энергоаудита;

отклонение уровня потребления тепловой энергии от проектного в сторону большего;

самовольное подключение к системе теплоснабжения;

самовольное изменение системы теплоснабжения, отличное от проектного;

самовольное вмешательство потребителей в работу системы отопления, в том числе путем установки запорной арматуры, перемычек, насоса, вентиля и т.п.

В обосновании поясняется, что необходимость разработки законопроекта вытекает из недавно разработанного проекта закона «О теплоэнергетике».

Размеры штрафов пока не установлены.

Законопроект регулирует деятельность в области теплоэнергетики и направлен на усиление ответственности за несоблюдение технологических и иных требований, которые могут привести к угрозе жизни и здоровью населения, учитывая, что Республика Казахстан расположена в зоне с резко континентальным климатом, характеризующимся жарким летом и холодной зимой.

Как отмечают в Минэнерго, действующим законодательством вопрос применения административных мер в отношении субъектов теплоэнергетической отрасли покрыт частично.

Исходя из анализа текущей ситуации в Республике Казахстан и зарубежного законодательства в сфере теплоэнергетики, необходимо, наряду с формированием системы стимулирующих мер для добросовестных хозяйствующих субъектов, формировать полноценную систему государственного контроля и ответственности за нарушение требований. В этой связи, необходимо дополнить Кодекс «Об административных правонарушениях» мерами ответственности за нарушение законодательства о теплоэнергетике, – говорится в документе.

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