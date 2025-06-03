USD 511.37 EUR 583.73 RUB 6.46

Казахстанцев обяжут платить 5% от стоимости товара в зарубежных онлайн-магазинах

— Сегодня, 14:26
Изображение для новости: Казахстанцев обяжут платить 5% от стоимости товара в зарубежных онлайн-магазинах

pixabay.com

Казахстанцев обяжут оплачивать 5% от стоимости товаров, приобретенных на зарубежных интернет-площадках. Об этом сообщает Комитет государственных доходов.

ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли: что важно знать покупателям

В декабре 2023 года главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Эти изменения направлены на комплексное регулирование трансграничной электронной торговли и вступят в силу после завершения ратификационных процедур во всех странах-участницах союза.

Что изменится для покупателей:

Новая категория товаров: Товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли».
Введение оператора электронной торговли: Появится институт оператора электронной торговли — юридического лица, зарегистрированного в реестре и который будет осуществлять декларирование таких товаров от имени физических лиц.

Новая таможенная декларация: Будет введен новый вид таможенной декларации специально для товаров электронной торговли.

Единая ставка пошлины: Для товаров электронной торговли будет установлена единая ставка таможенной пошлины в размере 5% от стоимости товаров. При этом те товары, стоимость которых не будет превышать норму беспошлинного ввоза в 200 евро, не будут облагаться такой пошлиной.

Два способа доставки:

Прямая поставка: Товары доставляются оператором электронной торговли напрямую от зарубежного продавца покупателю.

Через склад оператора «бондовый склад»: Реализация товаров со склада оператора электронной торговли в стране покупателя, что позволяет ускорить доставку после оформления заказа.

В свою очередь, Евразийской экономической комиссией в целях реализации своих полномочий принимаются соответствующие акты, которые должны будут вступить в силу одновременно с поправками в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

При этом Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и акты Комиссии вступят в силу после проведения всеми государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур по ратификации этого Протокола.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.