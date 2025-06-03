Казахстанцев обяжут оплачивать 5% от стоимости товаров, приобретенных на зарубежных интернет-площадках. Об этом сообщает Комитет государственных доходов.
ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли: что важно знать покупателям
В декабре 2023 года главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Эти изменения направлены на комплексное регулирование трансграничной электронной торговли и вступят в силу после завершения ратификационных процедур во всех странах-участницах союза.
Что изменится для покупателей:
Новая категория товаров: Товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли».
Введение оператора электронной торговли: Появится институт оператора электронной торговли — юридического лица, зарегистрированного в реестре и который будет осуществлять декларирование таких товаров от имени физических лиц.
Новая таможенная декларация: Будет введен новый вид таможенной декларации специально для товаров электронной торговли.
Единая ставка пошлины: Для товаров электронной торговли будет установлена единая ставка таможенной пошлины в размере 5% от стоимости товаров. При этом те товары, стоимость которых не будет превышать норму беспошлинного ввоза в 200 евро, не будут облагаться такой пошлиной.
Два способа доставки:
Прямая поставка: Товары доставляются оператором электронной торговли напрямую от зарубежного продавца покупателю.
Через склад оператора «бондовый склад»: Реализация товаров со склада оператора электронной торговли в стране покупателя, что позволяет ускорить доставку после оформления заказа.
В свою очередь, Евразийской экономической комиссией в целях реализации своих полномочий принимаются соответствующие акты, которые должны будут вступить в силу одновременно с поправками в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.
При этом Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и акты Комиссии вступят в силу после проведения всеми государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур по ратификации этого Протокола.
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