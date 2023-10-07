USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Казахстанцев эвакуируют из Израиля

Казахстанцев эвакуируют из Израиля

Фото взято с сайта aviator-ru

Air Astana предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину. Об этом сообщает телеграм-канал авиакомпании. 

Авиакомпания «Эйр Астана» сообщает, что из-за военной эскалации в Израиле выполнение завтрашнего рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив невозможно. Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании.

В настоящее время компания «Эйр Астана» осуществляет все необходимые меры и прилагает усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая руководство авиакомпании, находящейся в Тель-Авиве.

7 октября утром боевики из сектора Газа проникли на территорию Израиля. На территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Предлагают продлить срок действия SIM-карт. О мошенниках предупреждают казазстанцев