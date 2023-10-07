Казахстанцев эвакуируют из Израиля

Фото взято с сайта aviator-ru
Air Astana предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину. Об этом сообщает телеграм-канал авиакомпании.
Авиакомпания «Эйр Астана» сообщает, что из-за военной эскалации в Израиле выполнение завтрашнего рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив невозможно. Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании.
В настоящее время компания «Эйр Астана» осуществляет все необходимые меры и прилагает усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая руководство авиакомпании, находящейся в Тель-Авиве.
7 октября утром боевики из сектора Газа проникли на территорию Израиля. На территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.