Казахстанцев эвакуируют из Израиля

Air Astana предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину. Об этом сообщает телеграм-канал авиакомпании.

Авиакомпания «Эйр Астана» сообщает, что из-за военной эскалации в Израиле выполнение завтрашнего рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив невозможно. Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании.

В настоящее время компания «Эйр Астана» осуществляет все необходимые меры и прилагает усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая руководство авиакомпании, находящейся в Тель-Авиве.

7 октября утром боевики из сектора Газа проникли на территорию Израиля. На территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.