Казахстанцев, которые ошибочно получили в период локдаунов 42 500 тенге, просят вернуть деньги

Более 200 тысяч казахстанцев, получивших 42500 тенге в период ЧП уже вернули их.

При этом единого подхода к «нарушителям» в фонде соцстрахования (ГФСС), через который осуществляются все социальные выплаты, нет. В итоге 42 500 возвращают те, кто вынужден обращаться в фонд, – декретницы, инвалиды, потерявшие кормильца семьи. Об этом сообщает телеграмм-канал QazEconomy.

Во время строгих карантинных ограничений в 2020 году казахстанцам, оставшимся без работы, выплачивали единовременную поддержку в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге. В апреле, мае и июле ее выплачивали в полном объеме, а в августе половину от этой суммы – 21 250 тенге. В целом за время локдаунов 4,6 млн человек получили выплаты на 476,3 млрд тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.