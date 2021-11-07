Казахстанцев, которые ошибочно получили в период локдаунов 42 500 тенге, просят вернуть деньги

ustinka.kz
Более 200 тысяч казахстанцев, получивших 42500 тенге в период ЧП уже вернули их.
При этом единого подхода к «нарушителям» в фонде соцстрахования (ГФСС), через который осуществляются все социальные выплаты, нет. В итоге 42 500 возвращают те, кто вынужден обращаться в фонд, – декретницы, инвалиды, потерявшие кормильца семьи. Об этом сообщает телеграмм-канал QazEconomy.
Во время строгих карантинных ограничений в 2020 году казахстанцам, оставшимся без работы, выплачивали единовременную поддержку в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге. В апреле, мае и июле ее выплачивали в полном объеме, а в августе половину от этой суммы – 21 250 тенге. В целом за время локдаунов 4,6 млн человек получили выплаты на 476,3 млрд тенге.
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