Казахстанцев могут обязать копить детям на обучение

Бюджет не выдержит демографического взрыва, который наблюдается в Казахстане в последние годы, поэтому нужна солидарная накопительная система.

Об этом министр науки и высшего образования страны Саясат Нурбек сказал на форуме по развитию человеческого капитала в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

«Мы наращиваем количество грантов ежегодно — повышаем, повышаем. В прошлом году 88 тысяч грантов вузам выдали, 127 тысяч для ТиПО. Это путь в никуда. В какой-то период просто разорвётся бюджет. Если мы хотим удержать на том же уровне доступность высшего образования, то должны менять подход. Мы сейчас прорабатываем единую солидарную накопительную систему “Келешек”, — сказал он.

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